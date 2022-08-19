طوباس: استشهاد مسن متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال فجر اليوم

أعلنت مصادر عائلية صباح اليوم الجمعة عن استشهاد المواطن صلاح أبو جبارة (60 سنة) متأثرًا بإصابته في رأسه برصاص الاحتلال فجر اليوم في طوباس.

وأصيب أبو جبارة برصاص قوات الاحتلال بشكل مباشر أثناء خروجه من صلاة الفجر في مسجد طوباس فجر اليوم.

كذلك أصيب الشاب عبيدة جمال علي بشارات من طمون، برصاصة في الفخذ تم نقله الى المستشفى التركي في طوباس للعلاج.

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واعتقلت قوات الاحتلال الشبان مأمون نعيم بني عودة، وعلي مصطفى بني عودة، والشقيقين معاذ وعايد فرحان بني عودة، بعد دهم وتفتيش منازلهم والتخريب في محتوياته في بلدة طمون.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الطالب الجامعي أكرم حكم الخراز من منزل عائلته في طوباس، بعد الاعتداء عليهم وتحطيم محتويات المنزل، علما أنه طالب طب في الجامعة العربية الأمريكية.





المصدر / فلسطين أون لاين