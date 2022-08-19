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الشرطة بغزة: إصابة عنصرين من مكافحة المخدرات خلال مهمة تفتيشية

19 اغسطس 2022 . الساعة 11:08 بتوقيت القدس
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أعلن المتحدث باسم الشرطة في قطاع غزة العقيد أيمن البطنيجي، إصابة عنصرين من إدارة مكافحة المخدرات أحدهما بجروح خطيرة فقد عينه على إثرها، والآخر بجروح متوسطة إثر تعرضهما لإطلاق نار خلال مهمة تفتيشية داخل إحدى الأراضي برفقة قوات التدخل في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة صباح اليوم، وقد نُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكد البطنيجي في تصريح صحفي، بأن القوة ضبطت القوة 12 فرش حشيش، وأوقفت اثنين مشتبه بهما خلال المهمة، ويجري العمل لتوقيف المتورطين في إطلاق النار.

وأضاف "ستواصل إدارة مكافحة المخدرات عملها بكل قوة وحزم في ملاحقة تجار المخدرات ومروجيها وتقديمهم للعدالة؛ لتجنيب مجتمعنا الفلسطيني أخطار هذه الآفة المُهلكة".

المصدر / فلسطين أون لاين
#مكافحة المخدرات #الشرطة

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