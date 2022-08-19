محامون ينددون بقتل الاحتلال 5 أطفال في مقبرة الفالوجا

غزة/ محمد الصفدي:

نظم محامون في قطاع غزة، أمس، وقفةً تنديدًا بجريمة قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة أطفال في قصف على مقبرة الفالوجا في جباليا شمالي قطاع غزة، خلال عدوانها الأخير.

ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمت داخل مقبرة الفالوجا، بدعوة من لجنة الحقوق والحريات العامة في نقابة المحامين الفلسطينيين، صورا للأطفال الضحايا، ولافتات تطالب بضرورة بمعاقبة قادة الاحتلال وتقديمهم للمحاكم الدولية.

وقال مقرر لجنة الحقوق والحريات بنقابة المحامين، المحامي محمد عزيز: "ندين ما قام به الاحتلال الإسرائيلي من مجزرة بحق أطفال عائلتي نجم وأبو كرش، خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة".

وأضاف عزيز خلال كلمة له في الوقفة: "نعتبر العمل الذي قام به الاحتلال الإسرائيلي منافيا للشرف والأخلاق والاتفاقيات الدولية".

وتابع: "الاحتلال الإسرائيلي يضرب عرض الحائط بالقرارات الدولية التي تنص على توفير الحماية للأطفال خلال الاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني".

وطالب عزيز المجتمع الدولي بالوقوف "عند مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، وتنفيذ قراراته التي أصدرها على مر السنوات الماضية الخاصة بحماية الأطفال والنساء".

كما دعا مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى "التدخل بكل جد ضد أي عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، يستهدف الأطفال".

والثلاثاء الماضي اعترفت قوات الاحتلال بمسؤوليتها عن استشهاد خمسة أطفال في غارة جوية على مقبرة الفالوجا، حسبما نقلت صحيفة هآرتس العبرية عن مسؤولين أمنيين في الاحتلال.

والأطفال الخمسة هم: جميل نجم الدين نجم (3 أعوام)، وجميل إيهاب نجم (13 عاما)، ومحمد صلاح نجم (16 عاما)، وحامد حيدر نجم (16 عاما)، ونظمي أبو كرش (15 عامًا).

المصدر / فلسطين أون لاين