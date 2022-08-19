اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال جنوب طوباس

اندلعت مواجهات عنيفة فجر اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس، تخللها اشتباكات مسلحة وإطلاق نار صوب القوة العسكرية الإسرائيلية.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة طوباس وبلدة طمون نفذت خلالها حملة اعتقالات.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة طمون، ومدينة طوباس.

وأصيب المسن صلاح أبو جبارة (60 عامًا)، برصاصة في الرأس أثناء خروجه من المسجد بعد أداء صلاة الفجر في طوباس، ونقل على إثرها للمشفى بشكل عاجل ووصفت إصابته بالخطيرة.

كذلك أصيب الشاب عبيدة جمال علي بشارات من طمون، برصاصة في الفخذ تم نقله الى المستشفى التركي في طوباس للعلاج.

واعتقلت قوات الاحتلال الشبان مأمون نعيم بني عودة، وعلي مصطفى بني عودة، والشقيقين معاذ وعايد فرحان بني عودة، بعد دهم وتفتيش منازلهم والتخريب في محتوياته في بلدة طمون.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الطالب الجامعي أكرم حكم الخراز من منزل عائلته في طوباس، بعد الاعتداء عليهم وتحطيم محتويات المنزل، علما أنه طالب طب في الجامعة العربية الأمريكية.

ومنذ بداية العام الجاري 2022 شهدت الضفة، أكثر من 6400 عملاً مقاوماً، سجل خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي 623 عملاً مقاوماً منها 28 عملية إطلاق نار، فيما ارتفعت هذه العمليات في شباط/ فبراير بشكل كبير ووصلت إلى 835 عملاً مقاوماً منها 52 عملية إطلاق نار.

ونفذت المقاومة الفلسطينية في آذار/ مارس ما يقارب 821 عملاً مقاوماً منها 52 عملية إطلاق نار، وفي نيسان/ أبريل نحو 1510 أعمال مقاومة منها 76 عملية إطلاق نار.

وتواصلت عمليات المقاومة خلال الشهور الثلاث الماضية، وسجلت 1358 عملاً مقاوماً منها 57 عملية إطلاق نار في أيار/ مايو، و649 عملاً مقاوماً منها 31 عملية إطلاق نار في حزيران/ يونيو، و588 عملاً مقاوماً و44 عملية إطلاق في تموز/ يوليو.

وسجل شهر آب/ أغسطس الجاري ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات إطلاق النار، والتي بلغت حتى منتصفه 33 عملية.

المصدر / فلسطين أون لاين