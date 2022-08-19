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معركة قانونية حول مخاطر مزعومة لدواء "زانتاك"

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معركة قانونية حول مخاطر مزعومة لدواء "زانتاك"

19 اغسطس 2022 . الساعة 06:34 بتوقيت القدس
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تشير التقديرات إلى أن تكلفة هذا التقاضي يمكن أن تصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار

ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن معركة قانونية تجري حاليا في المحاكم الأمريكية، حول ما إذا كان دواء زانتاك لعلاج الحموضة يسبب السرطان، رغم تأكيد الشركات المنتجة أنه آمن.

وتتعرض شركات الأدوية العملاقة "جي إس كيه بي إل سي" و"سانوفي" و"فايزر إنك" و"بوهرينجر اينجالهيم جي إم بي إتش" وشركة الرعاية الصحية الخاصة بالمستهلك “هاليون بي إل سي" جميعها لخطر قيام هيئة المحلفين الأمريكية بإصدار قرار بمنح تعويضات بمليارات الدولارات إذا حملتهم المسؤولية عن إصابات السرطان، التي تردد أنها ناجمة عن الملوثات في مضاد الحموضة، الذي كان استخدامه ذائع الصيت فيما مضى.

وتشير التقديرات إلى أن تكلفة هذا التقاضي يمكن أن تصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار في السنوات المقبلة.

وقالت الوكالة إنه "حتى مع إصرار شركات الأدوية على أن المنتج وإصداراته العامة آمنة، فإنها تتطلع في الوقت نفسه إلى تفريغ أكبر قدر ممكن من المخاطر القانونية على المنافسين".

المصدر / وكالات
#دواء زانتاك #مواجهة قانونية #مخاطر مزعومة

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