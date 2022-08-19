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بالفيديو شاهد روسيا تبتكر كلبا آليا يحمل قاذف صواريخ

19 اغسطس 2022 . الساعة 06:30 بتوقيت القدس
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كلب الي يحمل قاذف للصواريخ

كشفت شركة روسية، عن ابتكار كلب آلي، يمكنه حمل أسلحة على ظهره، وخاصة قاذفا بمقدوره تدمير دبابة، خلال معرض للتكنولوجيا العسكرية، افتتحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين الماضي، في العاصمة موسكو.

وأطلق على الكلب الآلي اسم "أم 81"، وهو مغطى بقماش أسود ويشبه في شكله مقاتلي النينجا، ويتحرك بأربعة أقدام، وله قدرة على التنقل بسلاسة وفي كافة الاتجاهات.

وثبت على مقدمة رأس الكلب الآلي كاميرتان تحاكيان العينين، لنقل الصورة بشكل مباشر للجندي الذي يتحكم به لتنفيذ مهام عسكرية وأمنية.

المصدر / وكالات
#روسيا #أسلحة #تكنولوجيا #ابتكار

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