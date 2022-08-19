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غوارديولا: ستشاهدون برناردو سيلفا في برشلونة الأسبوع القادم

19 اغسطس 2022 . الساعة 03:40 بتوقيت القدس
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غوارديولا وبرناردو سيلفا في حديث سابق بينهما

أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بقاء البرتغالي برناردو سيلفا مع الفريق وسط الأخبار المتزايدة حول رغبة برشلونة الإسباني بالتعاقد مع صانع الألعاب الموهوب.

وأصر غوارديولا، مدرب برشلونة السابق على رغبته في بقاء اللاعب البرتغالي الدولي البالغ من العمر 28 عاما مع مانشستر سيتي.

وقال غوارديولا، أمس الخميس، إن برناردو من الممكن أن يكون في برشلونة الأسبوع المقبل، ولكن كلاعب في مانشستر سيتي، عندما يلتقي الفريقان في مباراة خيرية على ملعب كامب نو.

وقال غوارديولا :"يوم الأربعاء المقبل ستراه وهو يلعب. بالطبع! وما هو مؤكد أنه سيلعب معنا، مانشستر سيتي. سيلعب برناردو و10 لاعبين آخرين.

وسيتم التبرع بدخل المباراة في الأبحاث الخاصة بمرض التصلب الجانبي الضموري، الذي أصيب به خوان كارلوس أونزوي بها مدرب حراس مرمى برشلونة السابق ، وستيفن داربي، زوج ستيفاني هوتون، قائدة فريق مانشستر سيتي للسيدات.

ويلعب برناردو مع مانشستر سيتي منذ خمسة أعوام، وفاز بأربعة ألقاب للدوري بين العديد من الألقاب.

المصدر / وكالات
#برشلونة #غوارديولا #كورة قدم

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