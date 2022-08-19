"أبل" تزيح الستار عن هاتفها الجديد "آيفون 14" الشهر المقبل

أعلنت شركة "أبل" عن عقد مؤتمر للكشف عن هاتف "آيفون 14" في الـ 7 من أيلول/سبتمبر، وستطرح الشركة أحدث إصداراتها من الهاتف الذي يمثل أكثر من نصف مبيعات منتجاتها.

وستبدأ أجهزة "آيفون" الجديدة ضمن موسم مزدحم بالمنتجات في الخريف، والذي سيشمل أيضا الكشف عن العديد من أجهزة "ماك" الجديدة وأجهزة "آيباد" منخفضة وعالية الجودة وثلاثة طرازات من ساعات "أبل ووتش".

وتعمل "أبل" على تحديث منتجها الرئيسي "آيفون" في وقت يشهد العالم فيه تضخما واقتصادا مهتزا، فيما شهدت الشركة تفوقا على نظيراتها، حيث حققت مبيعات جيدة من "آيفون" في الربع الأخير من العام الماضي، وأوضحت الشركة للموردين بأنها لا تتوقع انخفاضا في الطلب.

وكشفت عملاقة التكنولوجيا، التي يقع مقرها في كاليفورنيا، عن منتجات أخرى مثل ساعات "أبل ووتش".

وعادة ما تطرح الشركة هاتفها الجديد "آيفون" في المتاجر بعد أسبوع ونصف من الكشف عنه، وجرى إبلاغ موظفي متاجر البيع بالتجزئة من أجل الاستعداد لإصدار المنتج الجديد في 16 أيلول/سبتمبر المقبل.

وستبث الشركة الحدث عبر الإنترنت استمرارا للإجراءات التي اتخذتها منذ بداية جائحة كورونا، وقد بدأ الموظفون بالفعل في تسجيل العرض التقديمي خلال الأسابيع الماضية، وفق ما أفادت بلومبيرغ نيوز.

ورفضت المتحدثة باسم شركة "أبل" التعليق على توقيت الحدث، إذ أن موعد الكشف عن الهاتف الجديد من المفترض أن يتم بعد ثلاثة أسابيع، لكن الشركة عادة ما تكشف عن هواتف "آيفون" الجديدة في النصف الأول من شهر أيلول/سبتمبر.

وعقدت الشركة آخر مؤتمر لها في حزيران/يونيو الماضي للإعلان عن مجموعتها التالية من تحديثات البرامج - "أي أو إس 16" و"آي بود أو أس 16" و"ووتش أو أس" و"ماك أو أس فينتورا"، ودعت الصحافة والمطورين إلى مقرها لمشاهدة مقطع فيديو للعرض التقديمي.

كيف سيبدو هاتف "آيفون 14"؟

سيبدو هاتف "آيفون 14" القياسي مشابهاً لجهاز "آيفون 13"، على الرغم من أن الشركة ستلغي إصدار "ميني" البالغ حجمه 5.4 بوصات، وتضيف نموذجاً بشاشة 6.7 بوصات. ستكون هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها "أبل" جهاز "آيفون" بشاشة بهذا الحجم بخلاف إصدار "برو".

وتخطط الشركة لتغييرات أكبر لهاتف "آيفون 14 برو"، حيث ستقوم باستبدال فتحة الكاميرا الأمامية، بثقب صغير، يتضمن مستشعرات الوجه يضاف إليها معالج أسرع إلى "آيفون 14 برو".

وستحصل طرازات "برو" على كاميرا بزاوية عريضة بدقة 48 ميغابيكسل إلى جانب أخرى فائقة الجودة، بدقة 12 ميغابيكسل ومستشعرات "تيليفوتوغرافي" (تقنية تقريب الصورة دون الإخلال بجودتها)، كما تخطط "أبل" أيضاً لإدخال تحسينات على تسجيل الفيديو وعمر البطارية

المصدر / وكالات