المئات يشيّعون جثمان الشهيد الشاب خليفة شمالي الضفة

شيّع المئات من أبناء شعبنا الفلسطيني، الخميس، جثمان الشاب وسيم ناصر خليفة، الذي استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية.

وانطلق موكب تشييع جثمان الشهيد خليفة (18 عاما) من مستشفى "رفيديا" الحكومي في نابلس، إلى مسقط رأسه في مخيم بلاطة للاجئين شرقي المدينة، حيث وُوري جثمانه الثرى بمقبرة المخيم.

ورفع المشيّعون الأعلام الفلسطينية، وأطلقوا هتافات منددة بالانتهاكات الإسرائيلية، فيما أطلق مقاومون النار في الهواء.

وفجر الخميس، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن خليفة "استشهد برصاص جيش الاحتلال متأثرا بإصابته برصاصة مباشرة في القلب خلال مواجهات شهدتها مدينة نابلس في وقت متأخر من ليل الأربعاء.

واندلعت المواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال بمنطقة شرق نابلس، لتأمين المستوطنين تجاه قبر "يوسف" الذي يزعمون أنه قبر النبي يوسف بن يعقوب عليه السلام، وهو قبر لا يتعدى عمره 200 عام، ويعود لرجل مسلم سكن المنطقة قديما، يدعى يوسف دويكات.

المصدر / فلسطين أون لاين