مجموعة حقوقية: إغلاق الاحتلال للمؤسسات عدوان جديد على حقوق الإنسان

استنكرت مجموعة "محامون من أجل العدالة" إغلاق الاحتلال سبع مؤسسات حقوقية ومدنية، فجر الخميس في مدينة رام الله والاعتداء على مرافقها، وسرقة ممتلكاتها، وإغلاق أبوابها.

وأكدت المجموعة في بيان صحفي، أن هذا الإغلاق، يعتبر اعتداءً صارخًا على المجتمع الحقوقي في الأراضي الفلسطينية، ومحاولةً بائسة لتغييب كل من يحاول أن يفضح الاحتلال وجرائمه بحق الفلسطينيين.

وذكرت المجموعة أن هذه المحاولة التي بدأت بتصنيف ستِ مؤسسات من أصل سبع تم الاعتداء عليها اليوم على أنها مؤسسات إرهابية العام الماضي.

ورأت أن اكتفاء المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية بإدانة تصنيف المؤسسات على أنها إرهابية، دون السير في أي إجراء حقيقي يحاسب الاحتلال الإسرائيلي على اعتدائه، أفسح المجال لمزيدٍ من العدوان والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال حكومةً وجيشًا ومستوطنين ضد الفلسطينيين في أماكن تواجدهم المختلفة.

وأعلنت مجموعة "محامون من أجل العدالة" تضامنها مع المؤسسات السبع، داعية المجتمع الدولي، ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي والحقوقي للوقوف أمام مسؤولياته بشكلٍ عملي لمحاسبة الاحتلال وضمان سير عمل هذه المؤسسات دون خوف.

ودعت السلطة في رام الله إلى التوجه بشكلٍ جدي لمحاسبة الاحتلال في المحاكم الدولية، بعيدًا عن اقتصار المحاسبة في إطار الخطابات والتصريحات.

المصدر / فلسطين أون لاين