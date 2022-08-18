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بلدية غزة توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مركز ثقافي في حي الزيتون

18 اغسطس 2022 . الساعة 16:44 بتوقيت القدس
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وقع رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، ورئيس جمعية مجموعة غزة للثقافة والتنمية، نجلاء عون الشوا، مذكرة تفاهم لإنشاء "مركز راوية الشوا الثقافي" في شارع أحمد ياسين (النديم) بحي الزيتون جنوب شرق المدينة.

وتنص المذكرة على إنشاء مركز في المكان المذكور لخدمة أهالي الحي والمدينة بشكل عام، وسيتم البدء في تنفيذ إنشاءات المبنى خلال مدة أقصاها نهاية العام الحالي بمساحة إجمالية تبلغ نحو 400 متر مربع على قطعة أرض تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 1480 متر مربع وهي مساحة المركز وملاحقه.

ويهدف المشروع إلى خدمة أهالي حي الزيتون وتعزيز الأنشطة الثقافية والاجتماعية في الحي والمدينة وتوفير مكان لتنظيم الفعاليات الثقافية في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#بلدية غزة #إنشاء مركز ثقافي في حي الزيتون

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