"هنية" يثني على موقف رئيس نادي الزمالك المتضامن مع فلسطين

أبدى مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عبد السلام هنية، اعتزازه بمواقف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك التي تضامن فيها مع فلسطين وأدان العدوان على غزة.

جاء ذلك اليوم الخميس خلال التقاء هنية برئيس نادي الزمالك منصور في العاصمة المصرية القاهرة بحضور نجم فلسطين والزمالك الكابتن مصطفى نجم.

ونقل هنية تحيات الأسرة الرياضية لرئيس نادي الزمالك، مرحبا بنية نادي الزمالك زيارة فلسطين وخوض مباريات في غزة والقدس.

وقال: "هذه البادرة تحمل الكثير من معاني المحبة والتضامن بين الشعبين وتأكيد على متانة العلاقة الأخوية التي نعتز بها".

من جانبه أكد المستشار منصور أن مواقفه هي واجب تجاه فلسطين وشعبها، قائلا: "هذا هو الموقف الرسمي والشعبي الذي نعبر فيه عن وقوفنا لجانب أخوتنا، فلسطين هي قضيتنا الأولى".

المصدر / فلسطين أون لاين