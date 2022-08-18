أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة يدعون لوقفة احتجاجية السبت القادم

دعا أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، إلى المشاركة في الوقفة التضامنية الأسبوعية مع أبنائهم المعتقلين في سجون السلطة، السبت القادم.

وبيّن الأهالي أن الوقفة ستنظم يوم السبت القادم 20 أغسطس، في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرا، على دوام المنارة وسط رام الله.

وأكدوا أن الهدف من الوقفة هو المطالبة بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين في زنازين أجهزة أمن السلطة ومسلخ أريحا؛ ظلما دون أي تهمة.

وتواصل أجهزة السلطة ملاحقاتها وانتهاكاتها بحق المواطنين في الضفة الغربية، واعتقال أكثر من 25 مواطنًا على خلفية انتمائهم السياسي، بينهم أسرى محررون وصحفيون ومحامون ونشطاء.

ويخوض أهالي المعتقلين السياسيين إضرابًا عن الطعام لليوم الـ4 على التوالي، في خطوة تصعيدية على اختطاف أبنائهم في مسلخ أريحا منذ أكثر من 70 يومًا.

ووثقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية 263 انتهاكا نفذتها أجهزة السلطة خلال شهر تموز / يوليو الماضي، من بينها 73 حالة اعتقال، و16 حالة استدعاء، و19حالة اعتداء وضرب.

وينظم أهالي المعتقلين السياسيين وقفات ومسيرات مستمرة، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة.

المصدر / فلسطين أون لاين