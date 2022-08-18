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في الذكرى الـ 53 لإحراق المسجد

التشريعي يطلق فعاليات أسبوع دعم القدس والأقصى

18 اغسطس 2022 . الساعة 15:13 بتوقيت القدس
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جانب من مؤتمر لجنة القدس والأقصى في المجلس التشريعي الذي أعلنت خلاله اطلاق فعاليات أسبوع القدس والأقصى (تصوير: ياسر فتحي)
غزة/ محمد الصفدي:

أعلنت لجنة القدس والأقصى في المجلس التشريعي الفلسطيني، انطلاق فعاليات أسبوع دعم القدس والأقصى وذلك بدء من اليوم الجمعة وحتى الخميس المقبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة والمؤسسات العاملة للقدس، اليوم الخميس، في مقر المجلس التشريعي بمدينة غزة، وذلك تزامنا مع الذكرى الــ 53 لإحراق المسجد الأقصى.

وقال رئيس لجنة القدس والأقصى النائب أحمد أبو حلبية: إن الاحتلال ما يزال يعيث خرابًا في قدسنا ومقدساتنا، ويطلق العنان لجيشه المهزوم وقطعان مستوطنيه لتنفيذ جرائمهم ضد المقدسيين خاصة والفلسطينيين عامة بالقتل والأسر والتهديد والإبعاد والتهجير القسري.

وأوضح أبو حلبية أن الاحتلال يسعى إلى تهويد مدينة القدس وإقامة ما يسمى "الهيكل المزعوم" على أنقاض المسجد الأقصى.

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول تخصيص أوقات محددة لتدنيس المستوطنين لساحات الأقصى تمهيدًا لفرض التقسيم الزماني علاوة على محاولاته السيطرة على شؤون المسجد والتدخل بتعيين الحراس أو إعادة الإعمار تمهيدًا لتغيير الوضع التاريخي القائم في المدينة وذلك كمقدمة لإقامة ما يسمى "مشروع القدس الكبرى".

وأضاف أن كل هذا يأتي وسط حالة من التطبيع المخزي لأنظمة عربية وإسلامية رهنت مصالحها للاحتلال، "وهذا ما جعل قضية القدس والأقصى ضعيفة الحضور في المحافل الرسمية والدولية".

وحث وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على تخصيص خطبة الجمعة لتكون عن القدس والأقصى في ظل ما يتعرض له من عدوان وتهويد إسرائيلي مستمر.

ودعا فصائل المقاومة لأن تبقى على يقظة واستعداد دائم لنصرة القدس والأقصى.

#التشريعي في غزة #فعاليات أسبوع دعم القدس والأقصى

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