وقفة احتجاجية برام الله رفضًا لإغلاق قوات الاحتلال مؤسسات حقوقية

شارك عدد من الحقوقيين الفلسطينيين برام الله، اليوم الخميس، في وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم لقرار قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق عدد من مكاتب المؤسسات الحقوقية والأهلية.

بدوره، أكد مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين، أنّ اقتحام قوات الاحتلال لعدد من مكاتب المؤسسات الحقوقية في رام الله وإغلاقها، لن يُوقف مسيرة الدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطينية.

وشدّد جبارين على أنّ الإغلاق قرار سياسي، والغطاء الأمني الذي يتذرّع به الاحتلال بعيد عن الواقع، مشيرًا إلى أنّ المؤسسات الحقوقية تعمل بموجب القانون الفلسطيني، وتتحدى الاحتلال أن يُثبت ما يسميه "قضايا الإرهاب".

ولفت إلى أنّ المؤسسات الحقوقية ستُواصل العمل والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وستستمر بالعمل بموجب قناعاتها في الدفاع عن حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والعدالة للشعب، وتقرير المصير.

وأفاد جبارين بأنه سيتم مواصلة العمل في مطالبة المحاكمة الدولية بمحاكمة قادة الاحتلال، مُضيفًا أننا سنتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لضمان عدم إفلات المسؤولين الإسرائيليين من العقاب.

وتابع: "بإمكانهم الاعتقال والقتل والحرق، ولا يمكن لهم تغيير قناعاتنا في قضية العدالة للشعب وحقوقه".

وأغلقت قوات الاحتلال صباح اليوم، 6 مؤسسات حقوقية وأهلية في رام الله، واستولت على بعض المحتويات فيها.

وطالت إغلاقات الاحتلال مكتب مؤسسة الحق، فيما صادر جنود الاحتلال مقتنيات من المكتب، إلى جانب إغلاق مكاتب مؤسسة الضمير الحقوقية، ومركز بيسان، ومكتب اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومكتب اتحاد العمل الزراعي.

المصدر / فلسطين أون لاين