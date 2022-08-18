النائب حلايقة: الاحتلال يقتحم المؤسسات ويصادر محتوياتها بهدف إرهاب شعبنا

أكدت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني سميرة حلايقة، اليوم الخميس، أنّ اقتحام الاحتلال للمؤسسات الخيرية الفلسطينية ومصادرة محتوياتها وحرمان المستفيدين من خدماتها هو "نوع من القتل وجزء من حرب الإبادة" التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت حلايقة، في بيان صحفي: إنّ "هذه الحرب ضد المؤسسات لا تقل دموية عن المجازر التي ارتُكبت وما زالت مستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني".

وأضافت: "ما دام الاحتلال موجودًا سيظل على نهجه وعقيدته في سياسة القتل والتشريد والمصادرة"، مؤكدة على أنه لن يرتدع إلا بمحارب حقيقي يقف ندًّا له.

وأغلقت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، 6 مؤسسات حقوقية وأهلية، واستولت على بعض المحتويات فيها بعد اقتحام محافظة رام الله بالضفة الغربية.

وطالت إغلاقات الاحتلال مكتب مؤسسة الحق، فيما صادر جنود الاحتلال مقتنيات من المكتب، إلى جانب إغلاق مكاتب مؤسسة الضمير الحقوقية.

وأغلقت قوات الاحتلال مركز بيسان، ومكتب اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومكتب اتحاد العمل الزراعي، في تصعيدٍ صارخ ضد المؤسسات الحقوقية.

وشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، حملة اعتقالات في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، طالت القياديَّين بحركة المقاومة الإسلامية حماس في جنين، الأسير المحرر نزيه سعيد أبو عون، ومحمد عبد الرؤوف حمدان، إلى جانب اعتقال مواطنين آخرين في مناطق متفرقة.

المصدر / فلسطين أون لاين