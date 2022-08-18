"حماس" تُعزّي الجزائر بضحايا حرائق الغابات

غزة: عزالدين سكيك:

بعثت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، بخالص التعازي والمواساة للجمهورية الجزائرية الشقيقة، رئيسًا وحكومة وشعبًا، في ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت شرق البلاد، سائلة الله تعالى الرحمة والمغفرة للضحايا، والشفاء العاجل للجرحى.

وقالت الحركة في بيان صحفي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه: " في هذا الحادث الأليم، نُعبّر عن تضامننا الكامل مع الشعب الجزائري العزيز وعائلات الضحايا والجرحى".

ودعت المولى أن يُلهم الشعب الجزائري جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يحفظ الجزائر الشقيقة من كلّ مكروه وسوء.

وتُوفي، أمس، 26 جزائريًّا جرّاء حرائق الغابات التي ضربت 14 ولاية في شمال وشرق الجزائر، ناهيك عن قطع طرق بسبب الحرائق حيث اقتربت النيران من بعض المدن.

المصدر / فلسطين أون لاين