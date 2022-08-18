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حنيني: انتهاكات الاحتلال واعتقالاته لن تردع شعبنا عن مواصلة المقاومة

18 اغسطس 2022 . الساعة 12:30 بتوقيت القدس
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عبد الحكيم حنيني القيادي في حركة "حماس" (أرشيف)

أكد القيادي في حركة "حماس" عبد الحكيم حنيني، اليوم الخميس، أن الاحتلال واهم إن ظن أن انتهاكاته يمكن أن تردع شعبنا عن مواصلة طريق المقاومة وفضح جرائمه أمام العالم.

وقال حنيني في تصريح صحفي: إنّ "شعبنا يزداد كل يوم إصرارًا على مواجهة الاحتلال بكلّ السبل، حتى دحره وتحقيق آمال شعبنا في الحرية والانتصار".

وعدَّ اعتقال الاحتلال للقيادات في الضفة الغربية ومداهمة المؤسسات الحقوقية وإغلاقها، سلوك يعبّر عن حالة خوف وفشل وتخبط الاحتلال أمام مقاومة شعبنا الفلسطيني الصامد.

وأضاف: إن "اعتقال القيادات محاولة إسرائيلية يائسة لن تدفعهم للتخلي عن طريقهم الذي عمّدوه بالتضحيات، مبينا أنّ استهداف المؤسسات الحقوقية لن يثنيها عن أداء دورها في فضح جرائم الاحتلال وتعريته أمام العالم".

ودعا إلى تصعيد أعمالها في الضفة والقدس، واستهداف مواقع الاحتلال وآلياته العسكرية وجنوده ومستوطنيه.

وحث أبناء شعبنا على المزيد من الصمود والتحدي في وجه الاحتلال، والتصدي بكل بسالة لمداهماته واقتحاماته للقرى والمدن في مختلف محافظات الضفة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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