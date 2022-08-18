فرصة عمل جديدة في الأونروا براتب 2243 دولارًا

إعلان توظيف صادر عن الأونروا بغزة تعلن فيه عن وظيفة شاغرة جديدة بمسمى (رئيس برنامج التمويل الصغير) Chief Field Microfinance Programme وذلك للعمل بدائرة التمويل الصغير بمكتب غزة الإقليمي.

مهام الوظيفة

• تقديم المشورة لمدير التمويل الأصغر بشأن المسائل الفنية والمتعلقة بالسياسات التي تؤثر على انتشار الائتمان للمكتب الميداني وفروعه والمكاتب التابعة له ؛ يضمن التطبيق السليم للسياسات المعتمدة والتوجيهات والمعايير وأفضل ممارسات صناعة التمويل الأصغر في مجال تخصصه .

• يدير ويشرف ويطور جميع جوانب إجراءات عمليات الائتمان لمجموعة من المنتجات الائتمانية داخل المكتب الميداني ومكاتبه الفرعية ويقدم المشورة لإدارة الشؤون البلدية حول كيفية تحقيق المهمة والأهداف وتحسينها .

• يقود ويدير ويشرف ويوجه فريق قسم التمويل الأصغر في تنفيذ البرنامج في المكتب الميداني. يشرف على تطوير فريق MD لضمان تعزيز الكفاءات المطلوبة من خلال التدريب المناسب.

• يصمم ويقدم ويطور عمليات المراقبة الميدانية ويقترح تطوير أدلة الإجراءات لكل عملية ائتمانية ، بالتنسيق مع مكاتب ميدانية ميدانية أخرى وموظفي الإدارة في المقر ؛ يراقب ويقيم أنشطة البرنامج بما في ذلك اعتماد أفضل الممارسات لإدارة عمليات التمويل الأصغر وإدارته .

• تحديد النتائج والمخرجات والمؤشرات والأهداف المناسبة و يضمن أن المكاتب الفرعية والمشرفين والموظفين يحققون أهداف التوعية والإنتاجية والكفاءة المحددة للعضو المنتدب في الميدان بما يتماشى مع خطة العمل الإستراتيجية للعضو المنتدب.

• بتوجيه من المدير العام للشؤون المالية في المقر الرئيسي وبالتنسيق مع مدير الحسابات والشؤون المالية (غزة) ، يشرف على تطوير الإجراءات المالية والتشغيلية لشبكة المكاتب الفرعية للبرنامج.

• يشرف وينسق تطوير نماذج التقارير لتخطيط الاستدامة التشغيلية والمالية لمنتجات وعمليات الائتمان على مستوى المكاتب الميدانية.

• توفير مدخلات مفاهيمية وإرشادات في التخطيط والتصميم والتطوير وعمليات تتبع قروض البرنامج وأنظمة إدارة المعلومات.

• ينسق ويخطط ويكتب المقترحات وتقارير الجهات المانحة حول أنشطة برنامج التمويل الأصغر للمكتب الميداني.

• يمثل البرنامج وهو مسؤول عن نشر المعلومات عن أنشطة البرنامج للتمويل الأصغر والتدريب على الأعمال التجارية إلى المنظمات الدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في إطار المكاتب الوطنية.

• المشاركة في الاجتماعات على المستوى الميداني (فريق البرنامج ، والعمليات ، ومراجعة الإدارة الفصلية للإدارة القائمة على النتائج ، واستعراض نتائج نهاية العام ، وما إلى ذلك) ؛ تقديم تقارير دورية عن أنشطة الإدارة العامة إلى إدارة المكاتب الميدانية ؛ تقديم إحاطات إعلامية لزوار MD والمانحين والوفود الرسمية ؛ يرافق إدارة الأونروا في الزيارات الميدانية التي يشارك فيها ممثلو Adcom ومسؤولون آخرون).

• تقديم التقارير إلى مدير المكتب الميداني حول العمليات الروتينية والإدارة لبرنامج التمويل الأصغر على مستوى المكاتب الميدانية .

• يؤدي واجبات أخرى قد يتم تعيينها.

الكفاءات

• القدرة على التخطيط والتنظيم والإشراف على عمل الآخرين.

• إثبات القدرة على إقامة علاقات عمل داخلية وخارجية فعالة على جميع المستويات.

• القدرة على تخطيط وتنظيم وتحديد أولويات العمل الخاص ، والعمل بشكل جيد في ظل مواعيد نهائية ضيقة والتعامل مع العديد من الأنشطة المتزامنة .

• المبادرة والقدرة المثبتة على العمل مع القليل من الإشراف.

• محو الأمية الحاسوبية والتعرض السابق لإدارة قواعد البيانات وعرض البيانات.

المؤهلات

• شهادة جامعية متقدمة في التخصصات ( التجارية - المالية - المحاسبة - الاقتصاد - دراسات الإدارة - التنمية ).

• يعد حيازة رخصة قيادة سارية أمرًا ضروريًا ، حيث يتعين على شاغل الوظيفة السفر بشكل متكرر في هذا المجال لأداء واجباته.

• ما لا يقل عن عشر سنوات من الخبرة في الإدارة والإشراف والإدارة والتطوير لمؤسسة / برنامج للتمويل الأصغر يجب أن تكون خمس سنوات منها في منظمة حكومية أو دولية كبيرة على مستوى رفيع. (مطلوب)

• إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثا.

ملاحظات هامة

• نوع العقد: تعيين محدد المدة

• مدة العقد: 3 سنوات بما في ذلك فترة اختبار لمدة سنة واحدة ، مع إمكانية تمديد إضافي ، رهنا بتوافر الأموال والأداء المرضي والحاجة المستمرة.

• الراتب الأساسي: الراتب الأساسي الشهري من 2،243 دولار أمريكي.

• الإجازة: 36 يومًا من الإجازة السنوية للموظفين الذين يحضرون إلى مراكز عمل الأونروا مع ستة أيام عمل في الأسبوع.

• التقاعد: مساهمة صندوق الادخار (15.2٪ من الراتب الأساسي تدفعها الوكالة)

طريقة التسجيل

- رقم هذه الوظيفة هو 188257

- اسم الوظيفة باللغة الانجليزية هو | Chief Field Microfinance Programme

- عند التسجيل بالموقع واختيار الدولة لن تجد دولة فلسطين وإنما ستجد الأراضي الفلسطينية باللغة الانجليزية كالتالي:

( State of Palestine )

- على المعنيين التسجيل وعمل حساب في موقع (inspira.un.org) الخاص بوظائف الأمم المتحدة والبحث عن الشاغر المذكور عبر إدخال رقم او اسم الوظيفة (باللغة الإنجليزية)

- ملاحظة | يمكنكم مشاهدة فيديو يساعد في عملية التسجيل من خلال الرابط التالي :

https://youtu.be/zd7hfwWz24g

- ينتهى التسجيل لهذه الوظيفة بتاريخ 27/8/2022