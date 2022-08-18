"حماس" تنعى الشهيد وسيم خليفة وتشد على أيدي "أبطال مخيم بلاطة"

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الشهيد وسيم نصر خليفة (18 عامًا)، من مخيم بلاطة شمال الضفة الغربية، والذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركته في التصدي لاقتحام نابلس فجر اليوم الخميس.

وقالت "حماس" في بيان صحفي: إنّ "دماء الشهيد خليفة، واستبسال المقاومين في التصدي للاحتلال وقطعان مستوطنيه الذين اقتحموا منطقة قبر يوسف مجددًا، وتضرر إحدى آليات الاحتلال، يؤكد عزم شعبنا على مواصلة الثورة والمواجهة مع هذا المحتل حتى تحقيق الانتصار عليه وتحرير أرضنا وحماية شعبنا ومقدساتنا بكلّ ثمن".

وحيَّت "حماس" مخيم بلاطة، ورجاله المقاومين الأشداء، المرابطين على عهد المقاومة، والمتمسكين بوصية الشهداء بحماية الوطن وإبقاء البوصلة صوب القدس والمحافظة على السلاح مشرعًا حتى التحرير والعودة.

وختمت بالقول: "ننعى الشهيد خليفة، ونسأل الله الشفاء العاجل للجرحى، لنؤكد ضرورة استمرار تصعيد المقاومة، والتصدي للاحتلال ومستوطنيه في القدس وعلى امتداد أرضنا المحتلة".

المصدر / فلسطين أون لاين