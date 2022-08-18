الاحتلال يغلق 6 مؤسسات حقوقية وأهلية في رام الله

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 6 مؤسسات حقوقية وأهلية، في مدينتي رام الله والبيرة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينتي رام الله والبيرة، وأغلقت مؤسسات: الحق، والضمير، وبيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومؤسسة لجان العمل الصحي، واستولت على بعض محتوياتها.

وذكرت المصادر بأن قوات الاحتلال عبثت بمحتويات تلك المؤسسات، واستولت على ملفات ومعدات عددا منها قبل أن تغلقها.

ومن الجدير ذكره، أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين