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القانوع: مواجهات نابلس تؤكد أن بندقية النابلسي لم تسقط

18 اغسطس 2022 . الساعة 09:09 بتوقيت القدس
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عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" (أرشيف)

أكد الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، اليوم الخميس، أنّ مواجهات نابلس تؤكد أنّ بندقية إبراهيم النابلسي لم تسقط.

وقال القانوع في تصريح صحفي: إنّ "المواجهات تتسع في الضفة كل يوم، وهي تؤكد ديمومة المقاومة والثورة الفلسطينية.

وأضاف: أنّ "الاحتلال لن ينعم بالأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية التي لم تعد مستباحة له".

ورأى أنّ الشعب الفلسطيني يؤكد في كل مرة أنه يلتحم مع المقاومة الفلسطينية، ولا يمكن في أي حال أن ينجح الاحتلال في اقتلاع المقاومة الفلسطينية التي تتربّع في قلوب شباب الضفة.

وشدّد القانوع على أنّ محاولات الاحتلال بكسر المقاومة لن تنجح، وأنّ الضفة الغربية ليست ساحة مستباحة للاحتلال أو مستوطنيه.

واستُشهد الليلة الماضية،  الشاب وسيم نصر خليفة (18عامًا)، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر، أحمد جبريل: إنّ "الشهيد استُشهد بعد إصابته الحرجة بالصدر برصاص الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت بمحيط قبر يوسف".
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#شهيد فلسطيني #القانوع #مواجهات نابلس #إبراهيم النابلسي

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