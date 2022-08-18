الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة تطال قياديين في "حماس"

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، طالت قياديين اثنين بحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال القياديين في حركة "حماس" الأسير المحرر نزيه سعيد أبو عون من بلدة جبع، ومحمد عبد الرؤوف حمدان من عرابة، إلى جانب اعتقال أحمد رضا أبو سلامة من فقوعة، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

واندلعت مواجهات في بلدة جبع بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والصوت والأعيرة باتجاههم، ما أدى إلى إصابة العديد منهم بحالات اختناق.

وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط بلدات وقرى عرابة ويعبد ومركة والجربة وعنزة وصانور، فيما اعتقل جيش الاحتلال شاباً من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وداهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشاب خالد عماد فرج (24 عاماً)، قبل أن تقوم باعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب وديع محمد حديد (19 عاماً) من ضاحية ذنابة، على حاجز عناب شرق المحافظة.

وأوقف جنود الاحتلال السيارة التي كان يستقلها حديد برفقة والده، وقاموا بتقييده واعتقاله، وطلبوا من والده العودة إلى طولكرم.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت حديد العام الماضي على يد قوة خاصة من المستعربين، خلال اقتحام مكان عمله في طولكرم، وحكمت عليه بالسجن الإدارة لمدة سبعة أشهر.

ويواصل جيش الاحتلال اعتداءاته اليومية بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، سواء من خلال حملات القتل والاعتقال المتواصلة أو عمليات الهدم والتهجير التي تطال منازل المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين