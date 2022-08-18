ارتفاع أسعار الذهب عالميا

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب في السوق الأميركية العالمية وسط تراجع مؤشر الدولار الأميركي، وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأميركي والتي تتضمن كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير.

وبحسب "وول ستريت جورنال" ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول 0.26 بالمئة لتتداول عند 1795.50 دولار للأونصة، مقارنة مع الافتتاحية عند 1790.80 دولار للأونصة، في وقت استهلت فيه العقود تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1785.40 دولار للأونصة.

المصدر / وكالات