أردوغان يبحث مع رئيس وزراء الاحتلال العلاقات الثنائية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

وأوضح بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية مساء الأربعاء، أن أردوغان ولابيد بحثا العلاقات الثنائية والإقليمية في اتصال هاتفي.

وفي إشارة إلى تبادل تعيين السفراء بين البلدين، ذكر الرئيس أردوغان أن تركيا ستتخذ الخطوات اللازمة بشأن تعيين السفير الجديد في أقرب وقت، بحسب ما نقلت وكالة "الاناضول" التركية.

وأعرب عن دعمه إقامة التعاون والحوار بين تركيا والاحتلال على أساس مستدام واحترام كل من الطرفين القضايا الحساسة بالنسبة للآخر.

كما عبر عن ارتياحه من تقدم العلاقات التركية الإسرائيلية وفق الإطار المتفق عليه خلال زيارتي الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ، ورئيس الوزراء يائير لابيد إلى تركيا.

وأعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في وقت سابق الأربعاء، أن بلاده (وإسرائيل) قررتا تبادل تعيين السفراء.

المصدر / وكالات