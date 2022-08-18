فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مرتضى منصور يتوعد أحمد شوبير بفتح "الملف الأسود"

أردوغان يبحث مع رئيس وزراء الاحتلال العلاقات الثنائية

بالفيديو.. استشهاد شاب برصاص الاحتلال في نابلس

برهوم يدعو الفلسطينيين لتوسيع مساحة الاشتباك مع الاحتلال في الضفة

الصين توجه رسالة شديدة اللهجة للاحتلال الإسرائيلي

حماس: مقاومة نابلس تؤكد أن شعبنا في حالة اشتباك دائم مع الاحتلال

كيف تقلع عن التدخين؟

إصابات باقتحام جيش الاحتلال نابلس

اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال خلال اقتحام المنطقة الشرقية لنابلس

تقيك من أمراض كثيرة.. تعرف على فوائد فاكهة العنب

بالفيديو.. استشهاد شاب برصاص الاحتلال في نابلس

18 اغسطس 2022 . الساعة 02:28 بتوقيت القدس
...
الشهيد وسيم خليفة

أعلن الهلال الاحمر الفلسطيني بنابلس الليلة عن استشهاد الشاب هو وسيم نصر خليفة (18عامًا)، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر أحمد جبريل، إن الشهيد استشهد بعد اصابته الحرجة بالصدر برصاص الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت بمحيط قبر يوسف.

رابط الفيديو:

https://t.me/pl24online/114892

 وأفاد جبريل في تصريحات صحفية، عن إصابة 36 مواطن، بينهم 3 وصفت جرحهم بالخطيرة، خلال المواجهات التي اندلعت شرق نابلس، وقد تم نقلهم الى مستشفى رفيديا والمستشفى العربي لتلقي العلاج.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين لقبر يوسف بنابلس.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #الضفة #نابلس #الهلال الأحمر #مقاومون #وسيم خليفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة