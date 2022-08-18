بالفيديو.. استشهاد شاب برصاص الاحتلال في نابلس

أعلن الهلال الاحمر الفلسطيني بنابلس الليلة عن استشهاد الشاب هو وسيم نصر خليفة (18عامًا)، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر أحمد جبريل، إن الشهيد استشهد بعد اصابته الحرجة بالصدر برصاص الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت بمحيط قبر يوسف.

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وأفاد جبريل في تصريحات صحفية، عن إصابة 36 مواطن، بينهم 3 وصفت جرحهم بالخطيرة، خلال المواجهات التي اندلعت شرق نابلس، وقد تم نقلهم الى مستشفى رفيديا والمستشفى العربي لتلقي العلاج.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين لقبر يوسف بنابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين