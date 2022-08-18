برهوم يدعو الفلسطينيين لتوسيع مساحة الاشتباك مع الاحتلال في الضفة

دعا الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس فوزي برهوم، الفلسطينيين لتوسيع مساحة الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف برهوم في تصريحات صحفية، أن اعتداءات الاحتلال المتصاعدة في الضفة المحتلة لن توهن عزيمة شعبنا ورجال المقاومة الشجعان بل ستزيدهم إصراراً على التصدي للعدوان ومواجهة المحتل، واستنزافه ورفع تكلفته بكلّ الأدوات والوسائل.

وأكد على أن دماء الشهيد إبراهيم النابلسي ورفاقه لم تذهب هدراً، وقد أثبت رجال نابلس الأبطال أنهم على عهد الشهداء باقون، وأنهم ماضون في مواصلة مشوار الجهاد والمقاومة دفاعاً عن شعبهم.

وحيا برهوم، صمود رجال المقاومة الأبطال في نابلس جبل النار الذين يتصدون بكل قوة وبسالة لجيش الاحتلال الصهيوني وقوّاته الخاصة، ويفرضون بسلاحهم ورصاصهم قواعد اشتباك جديدة عليه.

ودعا جماهير شعبنا في كل مدن وقرى الضفة الغربية والمقاومين البواسل إلى مواصلة مقاومتهم وصمودهم، وإسناد الحالة الثورية المتصاعدة في نابلس البطولة.

المصدر / فلسطين أون لاين