حماس: مقاومة نابلس تؤكد أن شعبنا في حالة اشتباك دائم مع الاحتلال

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد اللطيف القانوع، إن استبسال المقاومين في نابلس يؤكد على أن شعبنا الفلسطيني سيظل في حالة اشتباك دائم مع العدو والتصدي مستمر لجرائمه.

وأضاف القانوع في تصريح صحفي، إن تصدي المقاومين في مدينة نابلس لاقتحام قوات الاحتلال ومستوطنيه لقبر يوسف، يؤكد ديمومة حالة الاشتباك مع الاحتلال حتى دحره عن أرض فلسطين.

وأشار إلى أن الضفة الغربية ومدنها ومخيماتها ستبقى خزان الثورة الفلسطينية والاشتباكات والمواجهات والثورة لن تهدأ فيها إلا بكنس الاحتلال.

وتابع القانوع: نحيي جماهير شعبنا الفلسطيني الذين تصدوا لقوات الاحتلال الصهيوني واشتبكوا معهم أثناء اقتحامهم لمدينة نابلس وأكدوا مجدداً أن الضفة ليست ساحة مستباحة للاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين