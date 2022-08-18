اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال خلال اقتحام المنطقة الشرقية لنابلس

تصدى مقاومون، مساء اليوم الأربعاء، لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه للمنطقة الشرقية في مدينة نابلس.

واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة في المنطقة الشرقية، استهدف خلالها المقاومون قوات الاحتلال بالرصاص وإطلاق النار، أثناء تأمين اقتحام المستوطنين لمنطقة قبر يوسف.

وتضررت مركبة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال بعد إطلاق النار عليها أثناء الاقتحام.

واقتحمت العشرات من آليات الاحتلال وحافلات المستوطنين، المنطقة الشرقية في المدينة، وانتشرت في الضاحية العليا، اندلعت على إثرها مواجهات.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه تعاملت مع إصابة لشاب بالرصاص الحي في الفخذ وآخر بقنبلة غاز بالرأس، وآخر بشظية في رأسه، و12 إصابة بالاختناق، خلال المواجهات المندلعة في محيط قبر يوسف شرق نابلس.

وتجددت الاشتباكات مع قوات الاحتلال من أكثر من محور، وسط هتافات من قبل الشبان للشهيد إبراهيم النابلسي.

ويأتي التصدي لاقتحامات المستوطنين وقوات الاحتلال لمنطقة قبر يوسف بعد انقطاع عن اقتحامه قرابة شهرين بسبب تصدي المقاومين للاقتحامات، أصيب خلالها ضابط إسرائيلي.

وشهدت الضفة الغربية 30 عملاً مقاوماً استهدف الاحتلال والمستوطنين في مناطق مختلفة، خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

ومنذ بداية العام الجاري 2022 شهدت الضفة، أكثر من 6400 عملاً مقاوماً.

المصدر / حرية نيوز