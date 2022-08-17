إصابات باقتحام جيش الاحتلال نابلس

أصيب 15 مواطنا خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن 15 مواطنا أصيبوا في مواجهات قبر يوسف شرق مدينة نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، بعدد كبير من الآليات العسكرية والجنود.

وأكدت مصادر محلية أن اشتباكات مسلحة دارت بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها للمنطقة الشرقية بمدينة نابلس.





🎥 لحظة إطلاق مقــاوم فلسطيني النار تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام منطقة قبر يوسف شرق نابلس pic.twitter.com/R7ZKicalh4 — فلسطين أون لاين (@pl24online) August 17, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين