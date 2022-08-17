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إصابات باقتحام جيش الاحتلال نابلس

17 اغسطس 2022 . الساعة 23:40 بتوقيت القدس
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اقتحام قوات الاحتلال نابلس

أصيب 15 مواطنا خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن 15 مواطنا أصيبوا في مواجهات قبر يوسف شرق مدينة نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، بعدد كبير من الآليات العسكرية والجنود.

وأكدت مصادر محلية أن اشتباكات مسلحة دارت بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها للمنطقة الشرقية بمدينة نابلس.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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