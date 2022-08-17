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مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال في نابلس

17 اغسطس 2022 . الساعة 22:32 بتوقيت القدس
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية في نابلس قرب مخيم بلاطة، بعدد كبير من الآليات والجنود.

وأكدت المصادر أن اشتباكات مسلحة دارت بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها للمنطقة الشرقية بمدينة نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه اتجهت إلى مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس بعد أنباء عن وجود إصابتين بالرصاص الحي في إثر مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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