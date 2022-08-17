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في مسابقة غريبة.. وزير الأشغال برام الله يدعو لتقديم مقترحات

17 اغسطس 2022 . الساعة 21:58 بتوقيت القدس
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أعلن محمد زيارة وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة اشتية، عن مسابقة داخلية بين موظفي وزارته لتقديم مقترحات لحل ما وصفه بـ"مشكلة" تجمّع الطيور على مدخل مقر الوزارة بمدينة رام الله.

وصدر إعلان المسابقة عن مكتب الوزير في التاسع من الشهر الجاري، بحسب ما هو موضح في الكتاب المنشور في وسائل الإعلام.

وجاء في نص الإعلان "على ضوء وجود مشكلة تجمع الطيور على مدخل الوزارة (الطابق الأرضي)، وما يترتب على ذلك من قاذورات لا تليق بمبنى الوزارة، نأمل من الموظفين تقديم مقترح يحل المشكلة".

ووعد الوزير بصرف مكافأة مالية لأفضل مقترح يقدم لحل المشكلة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#رام الله #وزارة الأشغال #محمد زيارة

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