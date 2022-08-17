فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

في مسابقة غريبة.. وزير الأشغال برام الله يدعو لتقديم مقترحات

باحثون مقدسيون: الرباط في الأقصى أنجع الطرق لحمايته من التهويد

مقاومون يطلقون النار تجاه جنود الاحتلال شمال جنين

"النواب الأردني" يستثني حاملي الجوازات الإسرائيلية من الحصول على التسهيلات الاستثمارية

30 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال 48 ساعة

أكبر منحوتة في فلسطين.. شاطئ غزة يخلّد الشهداء الأطفال في العدوان الأخير

الإفراج عن 4 مراكب صيد صادرها الاحتلال من بحر غزة

"تجمّع عوائل الشهداء" يكّرم أبناء الشهداء المتفوقين بالثانوية العامة

الاحتلال يجبر عائلتين مقدسيتين على هدم منزليهما ذاتيًّا

بحضور طبيب فلسطيني.. عائلة الشهيد الشحام تنتزع قرارا بتشريح جثمانه

"النواب الأردني" يستثني حاملي الجوازات الإسرائيلية من الحصول على التسهيلات الاستثمارية

17 اغسطس 2022 . الساعة 21:06 بتوقيت القدس
...

استثنى مجلس النواب الأردني أي مستثمر يحمل جواز السفر لدولة الاحتلال الاسرائيلي من الحصول على التسهيلات الاستثمارية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أردنية.

ووافق مجلس النواب على تعديل المادة 1 من مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية بتسميته بـ"قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022"، وشطب كلمة "تنظيم" منه.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير أبو صعليك، خلال جلسة مناقشة مشروع القانون، اليوم الأربعاء، "إن اللجنة أجرت أكثر من 23 اجتماعا مع معنيين في القطاع الخاص ومستثمرين، لمناقشة مشروع القانون، وجرى تعديل قرابة الـ 50% من نصوص ومواد المشروع.

وأشير في هذا السياق إلى أن اللجنة كانت أوصت بزيادة وتيرة العمل لأتمتة المؤسسات والدوائر الحكومية والربط الإلكتروني.

ودعت هذه اللجنة أيضا في توصياتها إلى "البت في ملف الشركات المساهمة العامة التي أحيلت إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وسرعة إعادتها للعمل".

المصدر / وكالات
#الاردن #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة