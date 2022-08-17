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الإفراج عن 4 مراكب صيد صادرها الاحتلال من بحر غزة

17 اغسطس 2022 . الساعة 20:09 بتوقيت القدس
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أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن 4 مراكب صيد فلسطينية، عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، كانت صادرتها قبل أشهر من بحر غزة.

وقال نقيب الصيادين زكريا بكر منسق اتحاد لجان الصيادين بغزة، في تصريحات صحفية، إن هذه المراكب صودرت قبل عدة أشهر، اثنين منهما لعائلة "أبو عودة" وآخر لعائلة "التوم".

وأضاف أن المصادرة تمت بعد اعتقال بحرية الاحتلال، للصيادين على هذه المراكب قبل 6 شهور، وأبقوا على المراكب مصادرة في ميناء أسدود.

وأوضح بكر، أن الاحتلال يمارس جريمة بحق صيادي القطاع من خلال اعتقال الصيادين ومراكبهم، إذ يُفرج عن المواطنين بعد اعتقالهم ويبقي على مراكبهم، في حين يُفرج عن مراكب صودرت سابقاً ويبقي المصادرة حديثاً.

ويتعمد الاحتلال استهداف الصيادين يومياً في بحر القطاع، ويحرمهم من صيد الأسماك بأمن وسلام.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قطاع غزة #بحر غزة #صيادي غزة #الاحتلال الإسرائيلي

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