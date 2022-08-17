"تجمّع عوائل الشهداء" يكّرم أبناء الشهداء المتفوقين بالثانوية العامة

نظّم تجمّع عوائل الشهداء، مساء اليوم الأربعاء، حفله الثالث لتكريم الطلاب المتوفقين في الثانوية العامة من أبناء الشهداء، برعاية من مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في حركة حماس.

ووجّه حمزة أبو شنب، في كلمة نيابة عن التجمع، التهاني والتبريكات للطلاب المتوفقين، وأعرب عن افتخاره بهم وبنجاحهم.

وأضاف أبو شنب: "إننا نرسم هنا لوحة وحدة وطنية، فلا نفرق بين شهيد وشهيد فكلنا شركاء في التضحية والفداء، عدونا واحد هو العدو الصهيوني الذي قتل آباءنا".

من جهته هنأ عضو المكتب السياسي في حركة حماس، ومسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى بالحركة زاهر جبارين، الطلاب المتفوقين من أبناء الشهداء ومفتخراً بإنجازهم.

وعبّر في كلمة ألقاها نيابةً عنه القيادي في حركة حماس ياسين ربيع، عن شكر تجمع عوائل الشهداء على جهوده المبذولة من أجل عوائل الشهداء.

المصدر / فلسطين أون لاين