أولها غدًا.. "فلسطين" تنشر سلسلة ملفات صحفية عن واقع القدس المحتلة

غزة/ فلسطين:

تنشر صحيفة فلسطين بدءًا من غدٍ الخميس 18 أغسطس/آب 2022 سلسلة ملفات صحفية تتناول واقع مدينة القدس المحتلة.

ويركز أول الملفات المعنون بـ"الحفريات جريمة صامتة"، على واقع حفريات الاحتلال الإسرائيلي أسفل مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، وتاريخها، ومخاطرها، وأهدافها.

وتتناول الصحيفة في سلسلة ملفاتها التي ستنشرها كل يوم خميس على مدار سبعة أسابيع، قضايا متعددة أبرزها نضال المرابطات في المسجد الأقصى، وواقع الاقتصاد في القدس المحتلة، ومخططات الاحتلال لـ"أسرلة التعليم" في المدينة، وتضامن فلسطينيي الداخل المحتل مع أهالي القدس، وحارات المدينة المقدسة.

وتتصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق مدينة القدس، سعيًا منه إلى تهويدها واختلاق تاريخ مزيف يربطه بها، ولا سيما بعد إعلانها "عاصمة" مزعومة على لسان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في السادس من ديسمبر/كانون الأول 2017.

المصدر / فلسطين أون لاين