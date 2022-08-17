فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الإفراج عن 4 مراكب صيد صادرها الاحتلال من بحر غزة

"تجمّع عوائل الشهداء" يكّرم أبناء الشهداء المتفوقين بالثانوية العامة

بحضور طبيب فلسطيني.. عائلة الشهيد الشحام تنتزع قرارا بتشريح جثمانه

أولها غدًا.. "فلسطين" تنشر سلسلة ملفات صحفية عن واقع القدس المحتلة

الاحتلال يجبر عائلتين مقدسيتين على هدم منزليهما ذاتيًّا

الشاعر: الجناة ما زالوا طلقاء وعدم اعتقالهم مكافأة على الجريمة

القبض على حارس أمن بألمانيا أدى التحية النازية لرياضيين إسرائيليين

الاحتلال يقتلع أشجارًا ويُخطر ويهدم منشآت فلسطينية في الضفة

وقفة في إندونيسيا دعمًا لغزة وتنديدًا بالعدوان

"شرطة الوسطى" تنهي ملفات "15" غارمًا

شهر على محاولة الاغتيال

الشاعر: الجناة ما زالوا طلقاء وعدم اعتقالهم مكافأة على الجريمة

17 اغسطس 2022 . الساعة 18:59 بتوقيت القدس
...

أكد الدكتور ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء الأسبق، اليوم الأربعاء، أن قضيته لن تحل إلا بالقبض على الجناة، وتحقيق العدالة.

وأوضح الشاعر، في تصريح صحفي، أن الفاعلين الحقيقيين لمحاولة الاغتيال ما زالوا طلقاء، وأن عدم اعتقالهم مكافأة على جريمتهم، وتحويل المجتمع إلى عصابات.

وقال إنه غير راض عن الإجراءات التي أعقبت محاولة اغتياله قبل نحو شهر في وضح النهار بكفر قليل جنوب مدينة نابلس، مؤكداً أن عدم اعتقال المتورطين في الجريمة يدفع لأن يكون للشارع والأهل كلمتهم.

وأضاف:" إذا لم تتحقق العدالة، لا يمكن التنبؤ بتصرفات العائلات والمجتمع لانتزاع حقوقهم بأيديهم في حال فقدان الثقة بإجراءات التحقيق".

ودعا الشاعر الشعب الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني، لرفع الصوت عالياً والمطالبة بالقبض على الجناة الذين لا يزالون طلقاء يسرحون ويمرحون بلا حسيب أو رقيب، رغم أن المواقع تضجُّ بصورهم وبأسمائهم المشتبهة.

كما طالب بإطلاع الشارع على مجريات التحقيق، وعدم التهاون في قضية رأي عام كهذه والتكتم لأنه يهدد الأمن والسلم المجتمعي.

وأطلق مسلحون في الثاني والعشرين من تموز/ يوليو الفائت، الرصاص على الشاعر خلال تواجده في بلدة كفر قليل؛ ما أدى إلى إصابته في قدميه بعدة رصاصات.

وخضع الشاعر لعمليات معقدة، فيما لا تزال إحدى الرصاصات السبع التي اخترقت جسده عميقة في فخذه الأيمن، بعد أن هشّم باقي الرصاص عظام ساقه وركبته.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#نابلس #ناصر الشاعر #اغتيالات سياسية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة