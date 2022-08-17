الاحتلال يجبر عائلتين مقدسيتين على هدم منزليهما ذاتيًّا

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عائلتين مقدسيتين على هدم منزليهما ذاتيًّا، بذريعة البناء دون ترخيص.

وأفادت مصادر محلية، أن سلطات الاحتلال أجبرت عائلة شويكي على هدم منزلها في حي الثوري ببلدة سلوان جنوبي المسجد الاقصى المبارك، بالقدس المحتلة.

وقال صاحب المنزل خالد شويكي، خيّرت اليوم بشكل مفاجئ بهدم منزلي قسراً، أو تهدمه قوات الاحتلال مقابلة غرامة مالية باهظة، فاخترت الأول، وبدأت الهدم، تجنباً للغرامة.

وأكد شويكي الذي يقضي حبساً منزلياً منذ ستة أشهر، أنه لن يترك منطقة سكناه المطلة على المسجد الأقصى، مهما كلفه الأمر من ثمن.

كما أجبرت سلطات الاحتلال، المقدسي محمود أبو ريا على هدم جزء من منزله قسراً في قرية الشرفات جنوب القدس المحتلة، قبل انتزاعه قراراً بتأجيل الهدم مدة ثلاثة أشهر.

وأفادت مصادر محلية، أن أبو ريا شرع في هدم جزء من منزله قبل انتزاع قرار تأجيل الهدم.

ويصعد الاحتلال إجراءاته التعسفية في القدس المحتلة، والتي تستهدف المواطنين وتطال هدم منازلهم وفرض الضرائب الباهظة عليهم، علاوة على الاعتقالات اليومية بحق المقدسيين، وأوامر الإبعاد عن المسجد الأقصى والمدينة المقدسة، وغيرها من إجراءات التنكيل بحق المقدسيين.

المصدر / فلسطين أون لاين