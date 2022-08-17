القبض على حارس أمن بألمانيا أدى التحية النازية لرياضيين إسرائيليين

فتحت شرطة ميونيخ قضية جنائية ضد حارس أمن من أصول عربية أظهر التحية النازية لرياضيين إسرائيليين في الحديقة الأولمبية بميونيخ.

نشرت الواقعة جريدة "دويتشه تسايتونغ"، حيث أضافت أن الحادث وقع بينما سار وفد من الرياضيين والمسؤولين الإسرائيليين نحو النصب التذكاري للرياضيين الإسرائيليين الذين لقوا حتفهم في عملية خلال دورة الألعاب الأولمبية عام 1972، فأظهر أحد الحراس لهم التحية النازية.

ولاحظ ذلك أحد ضباط الشرطة الألمانية، حيث أن هذه التحية مجرّمة في ألمانيا، وتبين أن من قام بها هو شاب من برلين ذو أصول عربية، ويبلغ من العمر 19 عاما، وسوف يواجه، وفقا للقانون الألماني الغرامة و/أو السجن لمدة قد تصل إلى 3 سنوات.

وقد أسفرت العملية عام 1972 عن مقتل 11 رياضيا إسرائيليا.

المصدر / وكالات