الاحتلال يقتلع أشجارًا ويُخطر ويهدم منشآت فلسطينية في الضفة

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مداهمات واقتحامات عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن تدمير وتخريب في ممتلكات فلسطينيين، شملت إخطارات وهدمًا.

فقد اقتلعت قوات الاحتلال، 166 شتلة نخيل وحمضيات، في الأراضي التي يستأجرها فلسطينيون من وزارة الأوقاف، ودمرت خطًّا لنقل المياه، في قرية "العوسج" التعاونية، شمال أريحا.

وقالت مسؤول الإعلام في قرية العوسج جيهان السرساوي، في تصريحات صحفية: إن "قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وتعمدت تخريب الأراضي الزراعية فيها، واستولت على سياج يحيط بـ64 دونمًا من الأراضي الزراعية، ودمرت خط مياه ناقلًا يبلغ طوله 400 متر".

كما أخطرت قوات الاحتلال بوقف العمل في مسجد قرية "خشم الكرم"، إلى جانب أربعة منازل لفلسطينيين، جنوب شرقي مدينة يطا، جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا وجبال جنوب الخليل، فؤاد العمور: إن "قوات الاحتلال داهمت قرية خشم الكرم في مضارب البدو، وأخطرت بوقف العمل في مسجد القرية".

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن "قوات الاحتلال أخطرت: سليمان محمد موسى النجادة، ومحمود عبد الله حسين النجادة، وعبد الله محمود عبدالله النجادة، ومحمد محمود محمد النجادة، بوقف العمل في منازلهم، التي تبلغ مساحة كل منزل منها نحو 100 متر مربع".

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الفلسطيني نايف حسين النجادة، وعاثت فيه وبممتلكاته خرابًا.

وهدمت قوات الاحتلال خمس غرف زراعية، في بلدتي "بروقين" و"كفر الديك"، غربي سلفيت.

وأكدت مصادر محلية أن الاحتلال هدم 4 غرف زراعية في منطقة "الوجه الشامي" من بلدة "كفر الديك"، للمزارعِيْن: رباح أيوب، وزكريا رزق، وناجح حرب.

وأضافت المصادر أن آليات الاحتلال هدمت غرفة زراعية أخرى، في منطقة "البقعان" في بلدة بروقين، لرئيس بلدية بروقين، فائد صبرة.

المصدر / فلسطين أون لاين