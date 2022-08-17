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بحضور طبيب فلسطيني.. عائلة الشهيد الشحام تنتزع قرارا بتشريح جثمانه

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بحضور طبيب فلسطيني.. عائلة الشهيد الشحام تنتزع قرارا بتشريح جثمانه

17 اغسطس 2022 . الساعة 15:49 بتوقيت القدس
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جانب من وقفة عائلة الشحام أمام محكمة الاحتلال

انتزعت عائلة الشحام، قراراً من محكمة الاحتلال الإسرائيلي، بتشريح جثمان نجلها الشهيد محمد الذي أعدمته قوات الاحتلال، أول من أمس، داخل منزل عائلته في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة.

وقال المحامي مدحت ديبة الذي تقدم بالطلب إلى المحكمة، إن محكمة الاحتلال وافقت على تشريح جثمان الشهيد محمد، خلال ثلاثة أيام من تاريخ اليوم، في معهد أبو كبير وبحضور طبيب فلسطيني مرشح من قبل العائلة .

وأضاف ديبة أن محكمة الاحتلال وافقت أيضا على تحديد مكان الجثمان والسماح لذويه بإلقاء النظرة الأخيرة عليه قبل أن يتم تشريحه.

وأوضح المحامي، أن العائلة تقدمت بقضيتين حول إعدام ابنها محمد، إحداهما التحقيق بظروف استشهاده، والثانية تسليم جثمانه.

وكانت جلسة عقدت في محكمة ما تسمى "صلح" الاحتلال، حيث أعلنت العائلة تشكيل فريق قانوني حول ظروف إعدام الشهيد محمد الشحام.

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس #الاحتلال الإسرائيلي #الشهيد محمد الشحام

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