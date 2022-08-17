تقليص استهلاك الكهرباء يبلغ ملاعب الكرة في مصر

قرارات متلاحقة تتخذها السلطات المصرية بهدف تقليص استهلاك الكهرباء خلال الفترة المقبلة شملت تخفيض إنارة الشوارع والميادين، وتحديد مواعيد إغلاق المحال التجارية.

وقبل أيام أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفي مدبولي، اتخاذ قرارات تتعلق بالتوقيت الصيفي في المراكز التجارية والمحال العامة التي سيكون إغلاقها في الحادية عشر مساء.

كما نقل عنه موقع "صدى البلد" توجيهات بشأن تحديد درجات حرارة التكييفات المركزية.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أنه سيتم ترشيد استهلام الكهرباء في المباني الحكومية بصورة عامة، موضحا أنه بعد مواعيد العمل الرسمية سيتم قطع الكهرباء عن المباني الحكومية، باستثناء الوحدات التي بها طبيعة عمل خاصة.

وشملت القرارات أيضا المنشآت الرياضية الكبرى، مثل الأندية والاستادات، وملاعب كرة القدم، والصالات المغطاة، بغرض تخفيض استهلاك الكهرباء، وتحدث المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، نادر سعد، عن اتجاه الحكومة لتغيير مواعيد المباريات.

وتقام أكثر مباريات الدوري الممتاز ليلا منذ سنوات، بينما تقتصر إقامة المباريات نهارا على عدد قليل من الملاعب لا تتوافر فيها الإضاءة اللازمة، أو بغرض عدم لعب المباريات في وقت واحد.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن سعد قوله: "لم نطلب إقامة المباريات في فصل الصيف بالثالثة عصرًا، لأننا لا نهدف لإجهاد اللاعبين".

وتابع: "ندرس تغيير مواعيد المباريات التي تقام في التاسعة مساءً من أجل ترشيد الكهرباء، لأن انطلاق اللقاء بحلول التاسعة، يستلزم إشعال الإضاءة منذ السابعة حتى الحادية عشر مساءً".

وانهى حديثه قائلًا: «بينما تبكير مواعيد المباريات ساعة أو ساعتين، سيؤدي لإطفاء إضاءة الملعب في التاسعة أو العاشرة، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك تنسيق مع وزارة الشباب والرياضة من أجل تطبيق الأمر"، بحسب "المصري اليوم".

وتثير إقامة المباريات نهارا، خلال فترة القيظ الشديد، اعتراضات عدة بالنظر إلى طبيعة درجات الحرارة في مصر، وضغط مسابقة الدوري الممتاز الذي لا يزال مستمرا حتى نهاية أغسطس الحالي بسبب العديد من التأجيلات.

المصدر / وكالات