حادث سير مروع بمصر يُخلّف قتلى وإصابات من أسرة واحدة

لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 13، صباح الأربعاء، جراء انقلاب سيارة "ميكروباص" على طريق بمحافظة الإسماعيلية (شمال شرق مصر)، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وتم الدفع بـ 14 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى فايد المركزي، والمصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج، وفقا لموقع "مصراوي".

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته، وفقا لموقع "صدى البلد".

وأفاد مصدر أمنى بأن المصابين والمتوفين من أسرة واحدة وكانوا في طريقهم لقضاء عطلة صيفية بالإسماعيلية، وفقا لموقع "اليوم السابع".

وأشارت مصادر طبية إلى القتلى بينهم طفل، مؤكدة أن حالة بعض المصابين "خطرة"، حيث تم إيداع اثنين منهم في "غرفة الإنعاش القلبي"، وفقا لصحيفة "الوطن".

المصدر / وكالات