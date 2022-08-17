على خلفية سياسية.. 25 معتقلًا يرزحون في سجون السلطة

لا يزال 25 مواطنًا يقبعون في سجون السلطة، على خلفية سياسية، معظمهم أسرى محررون، وبينهم صحفيون ومحامون ونشطاء.

واستدعت أجهزة أمن السلطة في الخليل الصحفي عامر أبو هليل للمقابلة يوم غدٍ الخميس، كما تُواصل أجهزة السلطة اختطاف أكثر من 25 معتقلًا.

كما واستدعت الصحفي عامر أبو هليل للمقابلة يوم الخميس القادم، علمًا أنه أسير محرر أمضى ثلاث سنوات ونصف في سجون الاحتلال، ويعاني من كسر في الظهر من شهرين ولا يستطيع الحركة.

وتواصل مخابرات السلطة في طوباس اعتقال الشاب أحمد زياد صوافطة، والأسير المحرر براء ازحيمان، والأسير المحرر سائد هاني عادي، إلى جانب الأسير المحرر معاذ عيسى حميدان من بلدة بدو قضاء القدس، لليوم الـ3 على التوالي.

ويختطف وقائي السلطة في نابلس الأسير المحرر عمر عبد الوهاب مسكاوي من مخيم بلاطة، لليوم الـ5 على التوالي، والشاب الجريح صلاح الدين باكير لليوم الـ7 على التوالي، والأسير المحرر منير صوافطة لليوم الـ9 على التوالي في سجن جنيد، والأسير المحرر خليل الشيخ لليوم الـ16 على التوالي.

ولا يزال وقائي السلطة في رام الله يواصل اختطاف الأسير المحرر الجريح بلال جمال التميمي لليوم الـ16 على التوالي، والشاب قصي دراغمة.

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ونقلت مخابرات السلطة في طوباس الأسير المحرر سعيد ناصر دراغمة إلى مسلخ أريحا، علمًا أنه مختطف لليوم الـ18 على التوالي.

كما يختطف وقائي السلطة في طوباس الأسير المحرر محمد بشير عبد الرازق لليوم الـ20 على التوالي، وينقله إلى سجن جنيد، ويُحوّل الأسير المحرر سيف أبو دواس إلى مسلخ الجنيد علمًا أنه مختطف لليوم الـ24 على التوالي.

وتواصل مخابرات السلطة في رام الله، اعتقال الأسير المحرر عبد الفتاح أجرب من بلدة قبيا لليوم الـ24 على التوالي، والطالب في جامعة بيرزيت عبد الله إبراهيم عطا لليوم الـ25 على التوالي، والأسير المحرر والجريح محمد فاروق خالد لليوم الـ30 على التوالي.

ويستمر وقائي السلطة في جنين، باعتقال الأسير المحرر محمد ريان لليوم الـ43 على التوالي، علماً أنه شقيق الشهيد نادر ريان.

إلى جانب ذلك تواصل السلطة اعتقال الطالب في جامعة بيرزيت قسـام حمايل لليوم الـ55 على التوالي، في سجن أريحا المركزي، والأسير المحرر خالد نوابيت من رام الله لليوم 56 على التوالي في سجن أريحا المركزي.

وتختطف مخابرات السلطة الأسير المحرر جهاد ساري وهدان لليوم الـ71 على التوالي، وشقيقه سعد ساري وهدان لليوم الـ69 على التوالي، في سجن أريحا المركزي، والمحامي المتدرب أحمد خصيب في سجن أريحا المركزي لليوم الـ71 على التوالي.

وتستمر باعتقال الأسير المحرر أحمد نوح هريش من رام الله، والأسير المحرر علاء غانم من قلقيلية، والمواطن منذر رحيب لليوم الـ73 على التوالي في مسلخ أريحا المركزي.

ويشرع أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة في الإضراب عن الطعام في خطوة تصعيدية على اختطاف أبنائهم في "مسلخ أريحا" منذ أكثر من 70 يومًا.

المصدر / فلسطين أون لاين