الاحتلال يعلن نيته بناء 434 وحدة استيطانية جديدة بالقدس

أعلنت بلدية الاحتلال، اليوم الأربعاء، عن فوز شركة "أزوريم" الإسرائيلية بالمناقصة الخاصة لبناء 434 وحدة استيطانية جديدة على طريق القدس - الخليل، بتكلفة تصل إلى 1.07 مليار شيكل.

ونشرت وسائل إعلام عبرية أنه من المقرر أن تقوم الشركة ببناء تلك الوحدات على أراضي فلسطينية جزء كبير منها ضمن حدود القدس الغربية وقطاع طولب ضمن حدود القدس المحتلة عام 1967.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمجمع حوالي 7.3 دونم، وسيمتد المشروع بسلسلة مباني ضخمة، تصل حتى مشارف قرية صور باهر وكيبوتس (رمات راحيل).

بدورها، زعمت بلدية الاحتلال أن شارع الخليل سيشهد تحول حقيقي من حيث التوسيع الكبير، وسيربط هذه التكتلات الاستيطانية والاحياء الاستيطانية مع طريقًا رئيسيًا ومركزيًا للمواصلات على خط السكك الحديدية الخفيفة، ومن المتوقع أن يشمل تشييد ساحة ومدرجات للقاءات والتجمعات.

ولفتت إلى أن المشروع يشمل مبنى مخصص للحفظ (قناة مائية) وإنشاء منطقة مفتوحة على مصراعيها، مع الحفاظ على العديد من الأشجار في الجزء الجنوبي، الذي يرافق المياه إلى الشمال للحفاظ على المنظر الطبيعي والقناة التاريخية.

المصدر / فلسطين أون لاين