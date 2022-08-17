الاحتلال يُعلن تسجيل 3 وفيات و1484 إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3 حالات وفاة تأثرًا بإصابتهم بفيروس كورونا فيما شخصت 1484 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، في وقت واصلت نتائج فحوصات كورونا الانخفاض رغم الارتفاع بتناقل معامل العدوى الذي بلغ 0.75.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، إلى أن الحالات النشطة تواصل بالانخفاض مع انحسار الموجة السادسة، وبلغ الإجمالي التراكمي للحالات النشطة 18793 حالة نشطة، وذلك بعد تشخيص 223 إصابة جديدة منذ منتصف الليل حتى التاسعة صباحا.

وشهدت الأيام الأخيرة ارتفاعا طفيفا في المعدل اليومي للإصابات، وذلك بعد أن سجل في نهاية الأسبوع أقل من ألف إصابة لأول مرة منذ بدء الموجة السادسة.

يأتي ذلك، فيما لوحظ التراجع المستمر في الإصابات التي بحاجة إلى تسرير، وتراجع الإصابات الخطيرة، فيما الحالات الخطيرة جدا ما زالت مرتفعة، وأيضا لوحظ الارتفاع في الحالات التي بحاجة إلى ربطها بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ويرقد في مستشفيات الاحتلال 606، بينهم 214 مصابا بحالة خطيرة يرقدون في أقسام العلاج المكثف، و86 بحالة خطيرة جدا، بينما 75 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت 310 حالة بالطفيفة.

وشخصت في الأسبوع الماضي 10832 إصابة بكورونا بانخفاض بنسبة 35.1% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما شخصت 150 حالة خطيرة بتراجع بنسبة 26.8%، فيما أعلن عن وفاة 13 شخصا تأثرا بإصابتهم بالفيروس بانخفاض بنسبة 71.1%.

وأظهرت إحصاءات وزارة الصحة أن الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا الذي سجل فيالداخل الفلسطيني المحتل بلغ 4618864 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 11506 حالة وفاة، منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020.

المصدر / فلسطين أون لاين