الطفلة المصابة "سلمان" تغادر إلى تركيا لتلقي العلاج

غادرت الطفلة المصابة رهف سلمان، قطاع غزة، متوجهة إلى تركيا، لتلقي العلاج.

وسمحت السلطات المصرية، صباح اليوم، للطفلة "سلمان" بالمغادرة، حيث كان من المفترض أن تسافر منذ أيام.

ويُرافق الطفلة سلمان، شقيقها محمد، ووالديها، حيث نُقلت عبر سيارة إسعاف من المستشفى الإندونيسي، إلى معبر رفح البري.

وستتوجه سلمان من القاهرة باتجاه تركيا، لتلقّي العلاج على نفقة الحكومة التركية، بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان.

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وتعرّضت الطفلة سلمان إلى بتر في قدميها ويدها اليمنى خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

وأتت موافقة الرئيس التركي لعلاج الطفلة سلمان بعد مناشدتها بأن تتلقى العلاج في تركيا حتى تستطيع استكمال حياتها وأحلامها.

كما ووجّهت الطفلة في حينه نداءً لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، للعمل على تحويلها للعلاج في تركيا، بعد إصابتها في العدوان، وفقدانها لأطرافها الثلاثة.

وعبّر هنية عن شكره للرئيس التركي أردوغان على سرعة الاستجابة، كما أشاد بالموقف التركي الداعم للشعب والقضية الفلسطينية على الصعيدين الرسمي والشعبي.

المصدر / فلسطين أون لاين