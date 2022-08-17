غزة/ محمد الصفدي:

قال رئيس اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أمير المسحال إنّ الوكالة بدأت في تثبيت 250 معلمًا ومعلمة بعقود دائمة، مشيرًا إلى أنّ هذا التثبيت هو الأول منذ سنوات.

وأفاد المسحال، في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أمس، بأنّ اجتماعًا عُقد بين الاتحاد ومدير عمليات الوكالة إقليم غزة "توماس وايت"، مؤخرًا، وتخلله بحث عدة ملفات.

وأوضح المسحال أنّ الملف الأبرز في اللقاء كان بحث إجراءات تثبيت معلمين جدد، من أجل الحفاظ على العملية التعليمية واستقرار الموظفين.

وأكد أنه تم الاتفاق بأن نبدأ في اتحاد الموظفين بخطوات عملية لتحقيق هدف تثبيت 750 معلمًا ومعلمة على مدار الثلاث سنوات القادمة.

ونبّه إلى أنّ الـ500 معلم الباقين هم على قوائم الانتظار وقد عملوا لمدة عامين ومن حقهم أن يضمنوا حقهم في التوظيف، وستُرسل رسائل لهؤلاء المعلمين أنّ هناك ضمانًا والتزامًا من "أونروا" بعدم إكراه أيّ موظف من هذه الفئة للاستقالة من الحكومة أو أي وظيفة أخرى إلى حين توقيع عقد واستيعابهم على بند الوظائف الدائمة في "أونروا".

ولفت إلى إرجاع "أونروا" الموظفين المفصولين إلى وظائفهم وتحويلهم تدريجيًّا لنظام عمل "فل تايم".

وبيّن أنّ الاتحاد بحث مع "وايت" خلال اللقاء بعض الملفات والقضايا التي ستكون على أجندة المؤتمر العام لاتحادات العاملين في "أونروا" في شهر سبتمبر/ أيلول القادم.

ونبّه المسحال إلى أنّ "أونروا" ما زالت تُلوّح بوجود عجز مالي بقيمة 100 مليون دولار، وهذا يعني "أننا سنكون في أزمة حقيقية في نهاية أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر".

وشدّد على أنّ الدروس المستفادة من أزمة عامي 2020-2021 عندما حاولت إدارة الوكالة المساس برواتب الموظفين ووصلنا إلى طريق مسدود وأعلنّا آنذاك نزاع عمل وقمنا بسلسلة من الإضرابات حتى تم حلّ الأزمة.

وأكد المسحال أنّ رواتب العاملين في "أونروا" خط أحمر لا يمكن الاعتداء عليها أو المسُّ بها.