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الاحتلال يستهدف المزارعين شرق غزة

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الاحتلال يستهدف المزارعين شرق غزة

17 اغسطس 2022 . الساعة 10:17 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، المزارعين خلال عملهم في أراضيهم على طول السياج الأمني شرق قطاع غزة.

وبينت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال المتمركز بالأبراج العسكرية أطلقت نيرانها صوب الأراضي الزراعية دون أن يبلغ عن إصابات.

ولفتت تلك المصادر إلى أن إطلاق النار وقع في عدة مناطق شرق بلدتي خزاعة والقرارة شرقي محافظة خان يونس جنوبي القطاع، إضافة لمناطق أخرى في الشمال.

ويضاف هذا الاستهداف إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 من آب/ أغسطس 2014، كما أنه يشكل خرقا للتفاهمات التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، وكذلك خرقاً لتفاهمات العدوان الذي تم يوم 31 آب/أغسطس 2020 والتي جرت برعاية قطرية ومصرية، بالإضافة لتفاهمات وقف العدوان الأخير في مايو 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين
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