لجنة بالتشريعي تعقد جلسة استماع لوكيل وزارة الحكم المحلي

عقدت لجنة شئون اللاجئين في المجلس التشريعي برئاسة النائب عاطف عدوان، جلسة استماع لوكيل وزارة الحكم المحلي سمير مطير، بحضور مقرر اللجنة النائب سالم سلامة.

وأوضح النائب عدوان أن هذه الجلسة تأتي في إطار متابعة اللجنة لأوضاع المخيمات والاستماع لدور وزارة الحكم المحلي وصلاحياتها وخططها من خلال الهيئات المحلية والبلديات في تقديم وتحسين الخدمات المقدمة للمخيمات، وذلك في ظل ازدياد عدد السكان والتغيرات الجغرافية والسياسية وغيرها.

بدوره، استعرض وكيل وزارة الحكم المحلي السياسة العامة للوزارة وخططها وصلاحياتها والمنطلقة من قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م فيما يتعلق بأعمال الهيئات المحلية والإشراف على وظائفها واختصاصاتها، وتنظيم المشاريع العامة والرقابة المالية والإدارية والقانونية على هذه الهيئات.

وأوضح مطير أن مشاكل المخيمات ومعاناة سكانها هي وليدة الوضع السياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين وأن معاناتهم تزداد يوماً بعد يوم بسبب الواقع السياسي والقانوني وغياب التنظيم داخل المخيمات من هذا المنطلق تشكلت اللجان الشعبية لتتابع شؤون المخيمات علماً بأن البلديات تقوم بالمهام المنوطة بها وتتابع شكاوى المواطنين.

من جانبه أكد رئيس اللجنة النائب عدوان على مسؤولية "الأونروا" عن تقديم الخدمات لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق عملياتها الخمسة بما فيها الخدمات الإنسانية والإغاثية والتعليمية والصحية والبنية التحتية، مشيراً إلى أن المجلس التشريعي على استعداد لدراسة أي مقترحات من المعنيين بشؤون المخيمات في سبيل تحسين الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا لحين عودتهم إلى ديارهم وتعويضهم وفقاً للقرارات الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين